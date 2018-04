'Encontros ao Acaso' explora todas as faces de Ashley Judd

Depois de amargar alguns anos em filmes medianos, Ashley Judd dá um novo rumo à carreira em seus trabalhos mais recentes: Possuídos (já em cartaz) e Encontros ao Acaso, que estréia em São Paulo e no Rio. Desde que chamou a atenção em O Sol do Paraíso (1993), a atriz especializou-se em interpretar mulheres fortes, mas cheias de problemas emocionais. Porém, raramente usou isso tão bem quanto nesses dois filmes. Veja também: Trailer de Encontros ao Acaso Em Encontros ao Acaso, Ashley interpreta Lucy Fowler, uma mulher de comportamento autodestrutivo. Moradora de uma pequena cidade do sul dos EUA, ela não tem muitas perspectivas de futuro. Durante o dia trabalha como empreiteira e depois vai a um bar, onde encontra o seu parceiro daquela noite. O filme, escrito e dirigido pela atriz Joey Lauren Adams (Procura-se Amy), mostra o cotidiano difícil de Lucy, que inclui visitar a avó (Candyce Hinkle) no asilo, aturar a briga do outro casal de avós (Diane Ladd e Pat Corley) e tentar manter contato com o pai distante (Scott Wilson). Embora a personagem se esforce, não consegue relacionar-se com as pessoas, em especial os parentes. Além disso, não tem muitos amigos. Nada muda nesta rotina até que Lucy conhece Cal Percell (Jeffrey Donovan, de Hitch - Conselheiro Amoroso). Esse parece ser o primeiro parceiro interessado em passar com ela mais do que uma noite. Apesar de desconfiada, a personagem tenta um relacionamento mais sério. É um filme com diálogos inteligentes em mix de comédia e drama. Se Lucy, à primeira vista, parece uma mulher sem coração, quando ela socorre um cão de rua é possível descobrir muito mais sobre ela. Porém, nunca deixa de ser durona. A falta de uma figura paterna mais presente em sua vida pode ser uma explicação para o seu comportamento, mas o filme nunca procura justificar o personagem. A religião também tem um papel importante. Numa tentativa de aproximação com o pai, Lucy se oferece para ir com ele à igreja num domingo. Mais tarde, é ao pastor dessa igreja que ela vai buscar num momento de desespero. Encontros ao Acaso tem um quê de filme dos anos de 1970, seja pela suas cores apagadas ou pela ausência de tecnologia moderna em cena (as pessoas ouvem música numa jukebox, ninguém menciona ter celular). A presença de Diane Ladd, que também atuou no clássico da década de 1970 Alice Não Mora Mais Aqui, é um indício de uma das possíveis inspirações da diretora. E, embora não tenha a mesma força daquele filme de Martin Scorsese, consegue transmitir a idéia da necessidade de as mulheres tomarem conta de suas vidas, sem depender muito do apoio masculino. (Por Alysson Oliveira, do Cineweb)