ENCONTRO UNE TEATRO E POLÍTICA Começa hoje o 8.º Encontro do Instituto Hemisférico de Performance e Política. O evento, que se estende até o dia 19, acontece no Sesc Vila Mariana, na Universidade de São Paulo e na SP Escola de Teatro. A programação cultural diversificada inclui performances, peças teatrais nacionais e internacionais, exposições, dança, intervenções urbanas, palestras, mesas redondas, grupos de trabalho e debates acadêmicos com artistas, ativistas e estudantes de vários países das Américas. Esta é a primeira edição em São Paulo, e tem como tema Cidade/Corpo/Ação: A Política das Paixões nas Américas. Mais informações em sescsp.org.br/hemisferico.