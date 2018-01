Encontro reúne contadores de histórias em Sorocaba-SP Será realizado entre hoje e sábado o 3º Encontro Nacional de Contadores de Histórias de Sorocaba (SP), que tem nesta edição o tema "A Voz e a Vez da Infância". Intitulado "O Causo é Sério", o evento anual, realizado pela Sesc da cidade e pela Universidade de Sorocaba (Uniso), reúne contadores de histórias e pensadores do conto nas narrativas orais para refletir sobre a importância do tema na formação do público. A curadoria do encontro é feita pelo grupo Balaio. O evento, gratuito, ocorre na Uniso, localizada na Rodovia Raposo Tavares, km 92 (Cidade Universitária). Mais informações podem ser obtidas pelo tel. (15) 2101-7009. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.