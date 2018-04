Encontro marcado vai virar musical O filme Encontro Marcado, com Brad Pitty e Anthony Hopkins, deve virar musical em Nova York. De acordo com a produtora The Roundabout Theatre Company, a estreia está prevista para 14 de julho. O espetáculo deverá se chamar Death Takes a Holiday (A Morte Tira Férias), o mesmo título que tinha o filme original, lançado em 1934. A trama gira em torno da curiosidade da morte em conhecer sensações humanas, o que a leva a tomar o corpo de uma pessoa. Baseada na obra do italiano Alberto Casella, o argumento será agora a base do musicaL, que terá canções de Marury Yeston e será dirigido por Doug Hughes, ganhador do Tony por Doubt. / EFE