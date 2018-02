Encontro discute origem da arte

Estão abertas as inscrições para o ciclo de encontros no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em São Paulo, com o tema Como Nasce Uma Obra-Prima. Com curadoria de Cláudio Nigro, os debates terão presença confirmada de nomes como Antonio Cícero, Arthur Omar e a socióloga italiana Maria Giovana Musso. Os encontros ocorrerão às terças e quartas-feiras, às 19 h, de 9 de novembro a 8 de dezembro, no cinema do CCBB. As inscrições para assistir aos debates podem ser feitas pelo telefone 3113-3649. O CCBB fica na Rua Álvares Penteado, 112, centro. A programação completa do ciclo pode ser conferida no site www.bb.com.br/cultura.