Encontro discute a era digital Scott Lindenbaum, editor da revista Electric Literature (www.electricliterature.com) - que vem sendo apontada pela imprensa norte-americana como uma das publicações mais inovadoras na área de produção literária - participa hoje, às 19h30, no Rio, do debate Novos Espaços para a literatura, com o escritor Sergio Rodrigues e os editores Carlo Carrenho e Paulo Werneck. A mesa integra a série Oi Cabeça, com curadoria de Heloisa Buarque de Hollanda e Cristiane Costa, que reunirá até dezembro estudiosos da cybercultura e pensadores nacionais e internacionais no Oi Futuro do Flamengo, na Rua Dois de Dezembro, 63, telefone (21) 3131 -3060. A entrada é franca.