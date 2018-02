Encontro discute a Arte para crianças

De hoje até sexta-feira ocorre o 2.º Encontro de Teatro Infantil. Promovida pelo Teatro Alfa, a programação gratuita terá oficinas, mesas de debates e apresentação de espetáculos, seguidos de bate-papos. O objetivo do encontro é refletir sobre o teatro para as crianças hoje, reunindo artistas, pais e educadores. Para participar, os interessados devem fazer a inscrição pelo endereço www.teatroalfa.com.br/encontro2. A programação completa pode ser conferida também no site. Participam do encontro os grupos Velha Companhia, Cia. Vagalum Tum Tum, Pia Fraus, Maracujá Laboratório de Artes, e Banda Mirim. Mais informações pelo tel. 5693-4000.