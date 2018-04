Encontro de violeiros em SP exalta a cultura do interior Todo terceiro e quarto sábados de cada mês um grupo se reúne na capital paulista para tocar grandes clássicos da música caipira e mostrar composições próprias. O Encontro de Violeiros de amanhã está marcado na Casa de Cultura Palhaço Carequinha (Rua Oscar Barreto Filho, 252, no Grajaú), na zona sul da cidade. A entrada é gratuita e o encontro é aberto para o público e novos violeiros. De acordo com informações da Prefeitura, a maioria dos artistas são moradores da capital, mas eventualmente participam violeiros do interior paulista ou de outros locais. No repertório estão canções de ícones do estilo como Pena Branca & Xavantinho, Inezita Barroso, Alvarenga e Ranchinho, entre tantos outros que marcam o gênero caipira. Esses encontros são realizados desde a década de 90.