Encontro de Beckett com Keaton sai agora em DVD

"Fim" foi um curta-metragem encomendado pelo Evergreen Theatre em 1963. Tratava-se de um projeto de 90 minutos que deveria reunir Beckett, Harold Pinter e Ionesco em torno de suas obsessões. Assim, Beckett escolheu o olho, Pinter, uma caixa e Ionesco, um ovo. No entanto, só o projeto de Beckett vingou.

O filme, que é mudo, conta apenas com um som: "sssh!", feito pelo casal que o ator cruza junto ao muro de uma cinzenta rua de um bairro operário. Ele vive o personagem O, que tenta escapar da percepção de E, a câmera-olho que o segue por toda a parte. Assim, protegido pelo ângulo de imunidade de 45 graus, ele entra em seu apartamento onde já se encontram um cãozinho e um gato deitados lado a lado. Tentando se esconder do "olho" da câmera com um pedaço de pano, ele expulsa os bichos para fora. Mas os dois voltam num vaivém surrealista.

A intenção de "Fim" é mostrar duas visões diferentes da realidade, uma do olho que percebe e outra do olho de quem é percebido - algo que Keaton já havia explorado em tom de comédia no clássico "O Homem das Novidades" (The Cameraman, 1928). Nesse filme, um macaquinho filma, de forma aleatória, uma sequência que salvará a vida de seu dono.

As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.