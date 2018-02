Encontro com Valter Hugo mãe O escritor português valter hugo mãe, também editor, artista plástico e músico, participa hoje, às 21 horas, do evento 34 Leituras Íntimas, no palco da Casa de Francisca (Rua José Maria Lisboa, 190). O autor de o remorso de baltazar serapião (Editora 34) será sabatinado pela repórter do Estado Raquel Cozer. No evento, o escritor, que ganhou o prêmio José Saramago em 2007 e participou da última Flip - Festa Literária Internacional de Paraty, vai ler trechos de seus livros, comentar sua produção literária e artística e citar autores que fazem parte de sua biblioteca pessoal. Ingressos a R$ 19. Mais informações por meio do telefone 3052-0547.