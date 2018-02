Encontro com Mutarelli O convidado de hoje no debate sobre história em quadrinhos do projeto Cemitério de Automóveis 30 anos - Artes do Subterrâneo é Lourenço Mutarelli. O escritor e quadrinista fala sobre seu trabalho e de outros artistas, com mediação do ator e diretor Mário Bortolotto. O encontro será às 19 horas no Teatro Estação Caneca (Rua Frei Caneca, 384, Consolação, telefone 2371-5783) e tem entrada franca. Para participar, é necessário pegar senha na bilheteria uma hora antes. O projeto, beneficiado pelo Programa Municipal de Fomento ao Teatro, conta com peças, oficinas e encontros para discutir várias linguagens artísticas.