Encontro com Marin Alsop A maestrina norte-americana Marin Alsop, regente titular da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), é a convidada de hoje do projeto Música na Cabeça, evento promovido em parceria com o Estado. O encontro com o público está marcado para começar às 19h30 no Salão Nobre da Sala São Paulo. O projeto Música na Cabeça, iniciado em março de 2010, é feito de palestras e debates abertos ao público. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas por meio do site www.osesp.art.br. A Sala São Paulo está localizada na Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elísios. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3223-3966.