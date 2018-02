ENCONTRO COM HUMBERTO WERNECK O projeto Encontros com Autores e Ideias continua amanhã com a mesa que vai reunir o escritor e colunista do Estado Humberto Werneck e o professor Ivan Marques. O assunto será a crônica e também a obra de Werneck. Idealizado e apresentado pela jornalista Mona Dorf, o projeto pretende tratar dos diferentes gêneros literários a partir de diversos autores e suas obras. No início do mês, Andrea del Fuego abriu o projeto, que continua amanhã na Biblioteca de São Paulo, no Parque da Juventude, que fica na Avenida Cruzeiro do Sul, 2630. A entrada é gratuita e não necessita de inscrição. Informações pelo tel.: (11) 2089-0800.