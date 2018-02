Encontrado texto inédito de Chaplin Um manuscrito inédito de Charles Chaplin (1889-1977), com anotações sobre um projeto inspirado no bailarino russo Vaslav Nijinsky (1890-1950) que nunca chegou a ser filmado, foi encontrado pela Filmoteca de Bolonha. O documento, publicado no site do jornal italiano La Repubblica, traz anotações do diretor inglês sobre essa possível obra, que seria protagonizada por um bailarino chamado Naginsky, sua mulher, um amigo e colega de profissão, entre outros. "O tema da obra é que uma carreira não pressupõe a realização dos desejos do homem, mas é somente um caminho que o conduz ao seu destino", escreveu Chaplin em uma das páginas. / EFE