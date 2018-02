Encontrado livro inédito do poeta Cassiano Ricardo A Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR), de São José dos Campos, vai apresentar amanhã os originais inéditos de um livro do poeta modernista Cassiano Ricardo, recém-localizados no acervo do escritor, imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) e um dos nomes mais importantes da poesia nacional. Provavelmente esse livro inédito e ainda no original, intitulado "DEXISTÊNCIA", seja a última obra inédita dos modernistas que participaram do Movimento de 22.