Encontrado desenho inédito de Michelangelo no Vaticano

Um desenho inédito de Michelangelo, um rascunho com os detalhes da então em construção Basílica de São Pedro, foi encontrado no arquivo da Fábrica de São Pedro. O desenho será apresentado ao público na segunda-feira, 10. A notícia foi antecipada hoje pelo jornal do Vaticano L'Osservatore Romano. Trata-se do último desenho conhecido do grande artista, um rascunho do que representaria uma planta parcial de um dos pilares de uma parte da cúpula de São Pedro. Segundo especialistas, o desenho provavelmente foi uma forma de comunicação entre Michelangelo e os lapidadores. Sobre a atribuição da obra ao artista, os especialistas garantiram não ter dúvidas: a firmeza no traço, a mão esperta e acostumada a tomar as decisões com uma pedra crua. Uma outra confirmação é feita com base na representação da planta, com características que deixam evidentes vários níveis do objeto como se a pedra fosse transparente. Junto ao desenho, traçado sobre um pedaço de papel com gesso de coloração rosa, aparecem alguns números: 6, 9 e ¾. A figura foi feita em 1563, um ano antes da morte do artista.