Encontradas pinturas egípcias roubadas após telefonema anônimo

Os quadros do governador do século 19 Mohamed Ali e seus parentes foram retirados de suas molduras e levados de um ex-palácio no norte do Cairo nove dias atrás.

Artefatos egípcios são frequentemente roubados e contrabandeados no exterior, mas os serviços de segurança reforçaram as medidas de controle após o furto para prevenir que as pinturas fossem retiradas do país, disse a agência MENA.

Os responsáveis pelo roubo ainda não foram encontrados.

(Por Alastair Sharp)