Encontrada obra de Antonio Vivaldi

A partitura de um concerto para flauta do compositor italiano Antonio Vivaldi (1678-1741) foi encontrada em Edimburgo, na Escócia. A obra, intitulada Il Gran Mogol, é somente um de quatro concertos perdidos do músico. O pesquisador da Universidade de Southampton Andrew Wooley disse que descobriu a partitura entre papéis do Arquivo Nacional da Escócia. Segundo ele, só se sabia da existência da obra por ela ser mencionada no catálogo de vendas de um comerciante holandês do século 18. As outras três partituras, que têm o nome em italiano de países europeus (La Francia, La Spagna e L"Inghilterra), continuam desaparecidas. / EFE