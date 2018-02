Encontrada nova versão de ópera de Vivaldi O jornal britânico "The Guardian" anunciou em sua edição deste domingo a descoberta de uma nova versão da partitura da ópera "Orlando Furioso", de Vivaldi, escrita treze anos antes da versão conhecida, estreada em 1727. Segundo Susan Orlando, especialista na obra do autor, a descoberta é "um presente dos céus". Após examinar a partitura, outro estudioso de Vivaldi, Federico Maria Sardelli, disse que "a música é completamente nova para todo mundo". "É algo muito excitante", resumiu. A partitura tem cerca de vinte novas árias, escritas durante o mesmo período em que o compositor trabalhava nas "Quatro Estações", sua obra mais célebre. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.