Encontrada edição rara de Geoffrey Chaucer na Inglaterra Uma rara edição limitada de um livro do escritor inglês Geoffrey Chaucer (1343-1400), que foi encontrada este ano na Inglaterra, será colocada a venda por pelo menos US$ 200 mil (R$ 400 mil). Esta edição foi publicada por William Morris, fundador do movimento de Arte Folclórico da Inglaterra, e ilustrada pelo artista Edward Burne-Jones. O livro permaneceu durante anos envolvido em uma tela dentro de um armário, até ser descoberto este ano por um historiador em uma casa do sul da Inglaterra. Matthew Denney, porta-voz da casa de leilões Duke´s of Dorchester, em Dorset, declarou que Morris e Burne-Jones "não eram apenas amigos, mas dividiam um amor mútuo por Chaucer". Geoffrey Chaucer, nascido em Londres em 1343 e morto nesta mesma cidade em 1400, foi escritor, filósofo, diplomata e poeta inglês, famoso pela sua obra Contos de Canterbury. Os contos foram adaptados para o cinema, com o mesmo título em 1971, por Pier Paolo Pasolini.