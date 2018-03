Encenação para promover série vira hit na web

Ainda sobre TV de Edir Macedo: foram comemorados os 'gloriosos' 5 pontos de média de audiência do Ídolos Kids, confinado às manhãs de domingo? No fim de semana, em SP.

Os gregos são o alvo da vez no expediente de gravações da série Destino Rio de Janeiro, que a O2 Filmes faz para a HBO. Já foram gravados episódios em torno de japoneses, italianos e americanos.

França e Portugal já viram o Brasil Vermelho, ou Rouge Brésil, que a Conspiração coproduziu com os canais TF2 e RTP, além da Globo Filmes, mas o título ainda não tem data de estreia aqui, palco da expedição de Villegagnon nos anos 1550. A previsão é que chegue aos cinemas no segundo semestre e, a qualquer momento nos próximos cinco anos, na Globo, em cinco episódios.

Já na Mixer, que, como O2 e Conspiração, também tem realizado produções na TV paga aberta, comemorava-se ontem a exibição de Confia em Mim, filme de Michel Tikhomiroff, realizado pela produtora, no market screening do Festival de Cannes.

Bruno Fagundes será mestre de cerimônias na entrega do Prêmio Aplauso Brasil de Teatro, que elegeu seu pai, Antonio, como melhor ator pela peça Vermelho, feita justamente com o filho. Será segunda-feira, na SP Escola de Teatro.

O 1º Prêmio SP Escola de Teatro também será entregue nesta segunda-feira, a Maria Alice Vergueiro, que cumpre residência na escola para a montagem de seu novo espetáculo, com o grupo Pândega.

Diretora-geral do seriado Pé na Cova, Cininha de Paula (C) ordenou pausa no estúdio para curtir a visita da filha, Maria Maya (E). Acompanhada da irmã, Renata Ghelli, ela aproveitou um intervalo de gravação no estúdio vizinho, onde trabalha por Amor à Vida.

Somou 3 milhões de visualizações na web, em três dias, um vídeo em que um casal discute na sacada de um apartamento, enquanto o amante dela foge pela janela, em um edifício residencial no centro de São Paulo. Houve até participação do Corpo de Bombeiros e programa de TV popular que tenha embarcado na história, na verdade, uma ação promocional para anunciar a série Paixões Perigosas, que estreia nesta sexta, às 22h, no canal Investigação Discovery. Com produção da Trator Filmes, o filme foi o mais visto no YouTube, no Brasil, na manhã de segunda-feira, com mais de 20 mil postagens. A revelação da ação está em http://bit.ly/17UfF9D.

