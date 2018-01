Encantamento

*

Outros livros significaram o mesmo que The Disenchanted depois que abandonei, definitivamente, os gibis. Foram como marcos na descoberta do prazer da leitura, numa viagem de revelação em revelação. Li os livros do meu pai, inclusive, escondido, o Caminhos Cruzados com suas cenas “fortes”. Lembro do meu deslumbramento com a primeira crônica do Rubem Braga que li. Era possível escrever bonito com simplicidade, sem precisar recorrer ao “poético” convencional. Através do Rubem Braga cheguei aos outros autores da época clássica da nossa crônica: Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Antônio Maria, Stanislaw Ponte Preta. Este era o único humorista de ofício entre eles, mas todos, até o mais “literário” Paulo Mendes Campos, escreviam com humor. E o Antônio Maria mais do que todos. Talvez ninguém tenha representado como o pernambucano Maria o sabor especial da crônica brasileira, com sua mistura do lírico e do engraçado. Seu legado nem sempre é reconhecido como ele merece.

*

Li mais de uma vez O Encontro Marcado do Sabino, chamado, com razão, de “o romance de uma geração”. Como, acho, todo o mundo, só consegui ler todo o Grande Sertão: Veredas do Guimarães Rosa depois de três ou quatro tentativas de atravessar as primeiras páginas sem desistir. Finalmente consegui, e a recompensa por persistir foi o resto do livro, mágico. Além do encanto da leitura, chegava-se ao fim do Grande Sertão com uma certa vaidade triunfal e uma sensação de conquista. O romance “Perto do coração selvagem” e os contos da Clarice Lispector também foram exemplos do prazer insuspeitado de um texto “difícil” . O primeiro romance do Moacyr Scliar foi outra revelação. Depois viria a descoberta do Rubem Fonseca.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

*

E li muito os americanos e os ingleses, começando com The Disenchanted. Hemingway, Dos Passos, Nathanael West, Saul Bellow, Phillip Roth, Peter de Vries, o próprio Fitzgerald. Com William Faulkner tive que recorrer à mesma força de vontade usada para chegar ao fim do “Grande sertão, veredas”, mas também valeu a pena. Descobri um autor chamado Evelyn Waugh, inglês, reacionário, carolão, mas que escrevia a prosa mais elegante e mais britanicamente humorística da sua geração. Li toda a sua obra.

*

Hoje, leio pouca ficção. Leio mais sobre literatura do que literatura. Críticos e ensaístas como Roberto Calasso, Leslie Fielder, George Steiner... Não descobri mais ninguém com o mesmo encantamento de antes. Mas foi uma viagem inesquecível.