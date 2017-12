Empresas de jornais dos EUA formam rede online de anúncios Quatro das maiores editoras de jornais dos Estados Unidos estão se unindo para criar uma rede de vendas de anúncios online, focada em anunciantes de primeira linha que buscam públicos nacionais. O New York Times, a Gannett, que publica o USA Today, a Tribune, dona do Los Angeles Times, e a Hearst, editora do San Francisco Chronicle, montaram uma companhia chamada quadrantOne para acompanhar o acúmulo de audiência. A nova rede é a segunda parceria online entre jornais nos últimos anos. Algumas outras editoras já tem parcerias com o Yahoo . A quadrantOne relatou que a rede tem um alcance de quase 50 milhões de visitantes por mês, segundo dados da Nielsen Online de dezembro, e cobrem 27 dos 30 principais mercados. A companhia afirmou que a rede seria aberta para quaisquer outras afiliadas, além das quatro iniciais. "Cada empresa concordou em dedicar a carteira de anúncios ao quadrantOne, para que a rede possa oferecer campanhas personalizadas online em uma base altamente competitiva", disse a presidente-executiva interina Dana Hayes em um comunicado. (Reportagem de Yinka Adegoke)