Empresário manteve Britney Spears drogada, diz mãe da cantora Britney Spears foi "drogada" por seu autodeclarado empresário, em uma tentativa de tomar controle de sua casa, sua vida e suas finanças, acusou a mãe da popstar em documentos oficiais que vieram a público na terça-feira. Em declaração juramentada entregue a um tribunal para obter uma ordem restritiva temporária contra Sam Lutfi, Lynne Spears pintou um retrato perturbador de sua filha de 26 anos, que descreveu como vivendo confusa, entorpecida por drogas e virtualmente mantida cativa por seu antigo empresário. A superestrela premiada com o Grammy está hospitalizada desde a semana passada para ser submetida a uma avaliação psicológica. Um juiz de Los Angeles indicou um psiquiatra para determinar se ela é capaz de compreender os processos legais que a cercam. A ordem restritiva contra Lutfi, que foi concedida pelo mesmo juiz, o proíbe de entrar em contato com Britney. "Lutfi drogou Britney. Ele cortou o telefone de sua casa e tirou dela os carregadores de seus celulares. Ele grita com Britney. Ele afirma controlar tudo: o assessor que cuida dos negócios de Britney, seus advogados e os seguranças da casa", escreveu Lynne Spears na declaração. Ela contou que chegou à casa de sua filha em Los Angeles em 28 de janeiro, dias antes de Britney ser hospitalizada à força, e encontrou Lutfi no comando, e a cantora confusa. "Britney ... ficou muito agitada e não conseguia parar de se mover", escreveu Lynne Spears no documento do tribunal. "Ela limpava a casa. Trocou de roupa muitas vezes. Também trocou as roupas de seus cachorros muitas vezes. Ela falava comigo em um tom e com o nível de entendimento de uma garotinha." Lynne Spears disse que Lutfi contou a ela e a uma amiga que dava a Britney comprimidos moídos e misturados à comida, para mantê-la calma, e em dado momento disse a ela que precisaria tomar "10 comprimidos por dia" se quisesse ver seus filhos. A briga acirrada entre Spears e seu ex-marido, Kevin Federline, em torno da guarda dos filhos foi suspensa enquanto a cantora está internada no Centro Médico UCLA. Seu pai, Jamie Spears, e advogado, Andrew Wallete, receberam o controle provisório dos bens de Britney, incluindo sua casa.