Empresa vai restaurar filmes clássicos dos anos 40 Boa parte do acervo cinematográfico brasileiro do início do século 20 está em poder da Cinédia, instalada em um casarão histórico no centro do Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa. A empresa, uma das mais antigas do ramo, completa 80 anos em 2010. Com muito custo, ela conseguiu funcionar ininterruptamente durante todo esse tempo graças aos esforços de Alice Gonzaga, de 75 anos, filha do jornalista Adhemar Gonzaga (morto em 1978), fundador da empresa. Neste período, a Cinédia mudou o foco de produtora cinematográfica para se tornar uma restauradora e mantenedora da memória do cinema nacional.