Empresa pede concordata A Digital Domain Media Group, que conquistou diversos Oscars pelos seus efeitos visuais em filmes como Titanic, pediu concordata terça-feira, nos EUA, dias depois de anunciar que precisava de mais capital para se manter em atividade. A empresa, cujos fundadores incluem James Cameron, diretor de Titanic, citou dívidas totais de US$ 214,9 milhões e ativos totais de US$ 205 milhões, de acordo com documentos judiciais. A Digital Domain trabalhou em mais de 90 grandes produções, entre as quais Piratas do Caribe: No Fim do Mundo, Transformers, O Curioso Caso de Benjamin Button, Star Trek e X-Men: Primeira Classe. / REUTERS