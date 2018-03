Empresa oferece biografias por encomenda na Espanha

Uma companhia de Madri, na Espanha, está oferecendo o serviço de biografia por encomenda para aqueles que sonham em ter a própria vida transformada em centenas de páginas com segredos pessoais e ilustrações, mas não são celebridades. A idéia da recém-criada companhia madrilenha Memorália é "democratizar o gênero da biografia", como descreveu um dos sócios, o jornalista Jorge Escohotado. O interessado só precisa dar as fotos pessoais preferidas, indicar nomes, sobrenomes, histórias e referências, que a empresa faz o resto. Em dez dias, a Memorália promete pesquisar, entrevistar as pessoas mais importantes da vida do biografado e escrever a história dele. A proposta de lançar o serviço foi idéia de Escohotado, que trabalhava na seção de obituários do jornal espanhol El Mundo. "Um dia, em casa, eu me surpreendi festejando a morte de três prêmios Nobel", afirma. "Claro, um obituarista vive disso. Então, pensei que era uma boa idéia lançar o obituário para as pessoas desconhecidas. Todo mundo se interessa em recordar a sua história ou as dos seus entes queridos." Versão autorizada Com um grupo de jornalistas e ilustradores, a empresa faz um relato da trajetória pessoal e profissional do cliente com pesquisas, documentos e entrevistando parentes, amigos, companheiros de estudos e trabalho, mas evita fofocas e polêmicas que desagradem o biografado. "É uma espécie de jornalismo a domicílio, mas com o consentimento do personagem", brinca Escohotado. As biografias custam entre R$ 735 e R$ 7.350 aproximadamente, dependendo do formato. Há opções em capa de papel ou couro, diferentes tipos de impressão, caligrafia, desenhos feitos à mão por retratistas e versões audiovisuais em DVD com montagens de fotos incluindo narrações, entrevistas e trilha sonora. A companhia espanhola também se oferece para recordar histórias de pessoas já falecidas. "Quanta gente lembra nomes ou profissões dos seus bisavós, por exemplo?", pergunta Escohotado. "Hoje em dia, a lembrança familiar só sobrevive duas gerações", acrescenta. "Uma homenagem biográfica ajuda os descendentes a manter a história da família, dá a oportunidade de conhecer de onde vêm e porque são como são." Para mascotes Outro serviço de biografia por encomenda é o de bichos. Os sócios da Memorália afirmam que a seção de livros sobre a vida de animais de estimação será um dos pontos fortes de vendas. Proprietários de cães e gatos que gostam de homenagear seus bichos de estimação falecidos têm a opção de pedir relatos com ilustrações, DVDs e contos de uma única página impressos em papel ou metal em formato de quadro para ser emoldurado. "Porque toda vida merece ser contada", diz Escohotado. "Esse é o nosso lema e também acreditamos nele." A empresa espanhola tem apenas seis meses no mercado, e os sócios afirmam que o negócio está funcionando, a ponto de estimar um faturamento de R$ 585 mil em um ano. O investimento inicial foi de cerca de R$ 47 mil. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.