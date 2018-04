Empresa japonesa lança conto de terror em papel higiênico

O escritor japonês Koji Suzuki, autor da trilogia Ring, que deu origem ao filme O Chamado, vai lançar no próximo dia 6 um conto de terror em formato nada convencional. Drop fala de um espírito maligno que habita uma privada e será impresso em rolos de papel higiênico.

"É como um produto normal. A diferença é que a pessoa pode ler uma história antes de usar o papel", disse à BBC Brasil Hiroshi Nakajima, chefe de vendas da fabricante de papéis Hayashi Paper Corp, empresa que vai lançar o produto.

Cada rolo terá o mesmo conto impresso várias vezes e ele pode ser lido em apenas 90 cm do papel.

Suzuki ficou famoso no Japão com obras de terror. Entre as publicações de sucesso estão Spiral, Ring e o conto Floating Water, que ganharam versões cinematográficas.

Floating Water inspirou o filme Água Negra, a estreia do diretor Walter Salles em Hollywood.

O mais recente trabalho, Drop, se passa num banheiro público e trata de uma superstição japonesa que fala de espíritos e fantasmas que habitam os banheiros.

No país, é comum pais contarem histórias de terror aos filhos, como a da mão peluda que sai da privada quando os pequenos estão com as calças arriadas, sugando-os para o fundo das águas escuras.

Rolos de papel higiênico com estampas e inscrições também não são novidade para a Hayashi Paper. "Já publicamos versões com desenhos e também com informações importantes sobre como se prevenir em caso de terremoto ou outros desastres naturais", contou Nakajima. "Mas uma história é a primeira vez", ressaltou.

O rolo de papel higiênico com o conto de Suzuki tem 30 metros de comprimento e custa cerca de US$ 2 cada.

A empresa preparou 20 mil "exemplares", que serão vendidos em livrarias, supermercados, lojas de suvenir e pela internet.

O produto japonês não é novidade no mercado editorial. No ano passado, uma empresa da Espanha, a Empreendedores, lançou rolos de papel especial com clássicos da literatura mundial.

Na versão espanhola havia trechos de literatura clássica, teatro, poesia e até textos sagrados da Bíblia e do budismo.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.