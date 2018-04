Empresa de Tom Cruise obtém US$ 500 mi para financiar filmes A United Artists, empresa de cinema dirigida pelo ator Tom Cruise e a executiva-chefe Paula Wagner, anunciou na quinta-feira ter obtido 500 milhões de dólares por meio da Merrill Lynch para financiar entre 15 e 18 filmes nos próximos cinco anos. Wagner descreveu o financiamento como "fato fundamental" para a United Artists, que no ano passado foi reformada por Cruise, Wagner e o estúdio parceiro deles, Metro Goldwyn-Mayer Inc. "Isso nos deixa em posição ótima para realizar nossa visão de fazer filmes que sejam ao mesmo tempo importantes e comerciais", disse Wagner em comunicado. Não foram revelados detalhes financeiros do acordo. Cruise, um dos atores de Hollywood que mais atrai bilheterias, já estrelou filmes de grande sucesso comercial como "Missão Impossível" e outros que disputaram o Oscar, como "Jerry Maguire -- A Grande Virada". Mas no ano passado a Paramount Pictures, o estúdio com o qual ele trabalhou por anos, cortou relações com Cruise e Wagner após o lançamento de "Missão: Impossível III", que foi sucesso internacional que rendeu 264 milhões de dólares fora dos EUA, mas sucesso apenas modesto nos EUA e Canadá, onde vendeu 134 milhões de dólares em ingressos. Cruise e Wagner foram para a Metro-Goldwyn-Mayer, formando uma parceria com o estúdio responsável pelos filmes de James Bond para reativar a United Artists. A United Artists disse que prevê lançar entre quatro e seis filmes por ano. O primeiro previsto é o drama "Lions for Lambs", dirigido por Robert Redford e com lançamento previsto para novembro. O thriller sobre a 2a Guerra Mundial "Valkyrie" chegará aos cinemas no verão americano de 2008.