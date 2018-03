Empresa cria passeio de ônibus pela vida de Kate Middleton

LONDRES (Reuters Life!) - A maioria dos assentos estava ocupada pela imprensa, e os únicos "turistas" eram alguns moradores locais interessados. Mas o passeio guiado de ônibus de turismo pela cidade de Kate Middleton, a noiva do príncipe britânico William, deslanchou no fim de semana.

O passeio organizado pela operadora Morton Travel pelas atrações de Royal Berkshire oferece um vislumbre da criação não tão comum assim de Kate.

O roteiro abrange as casas onde ela viveu na infância, as escolas onde estudou, a igreja onde ela foi batizada e até mesmo o pub "The Old Boot Inn", onde ela já levou o príncipe William para tomar alguns drinques.

A família Middleton é frequentadora regular do pub, cujo proprietário, John Hayley, é um dos felizardos a ter sido convidado para o casamento de William e Kate em 29 de abril. Ele inclusive mostrou seu convite para os participantes do passeio no domingo.

Kate, de 29 anos, é a filha mais velha de Michael e Carole Middleton, que se tornaram milionários com a empresa Party Pieces, que fornece acessórios para festas por mala direta.

Epítome da classe média britânica, eles vivem em uma casa de cinco quartos no coração da zona rural do condado de Berkshire, a oeste de Londres.

Kate estudou em escolas particulares, incluindo o Marlborough College, no oeste da Inglaterra, onde teria sido uma aluna popular que se destacava em esportes como o hóquei.

Os jornais especularam que sua mãe, ex-comissária de bordo, teria se esforçado para conduzir Kate a estudar na mesma universidade de William, por quem sua filha teve uma queda quando era adolescente.