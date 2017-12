Empresa considera vender rancho Terra do Nunca de Michael Jackson

O porta-voz da empresa de investimentos Colony Capital LLC, Owen Blicksilver, disse que a companhia vai tomar uma decisão em breve sobre se colocará o espólio de Jackson, perto da costa central da Califórnia, no mercado. Ele se recusou a revelar mais detalhes.

Jackson, que morreu em junho de 2009 aos 50 anos de uma overdose do poderoso anestésico propofol, entregou a escritura do seu rancho Terra do Nunca em 2008 à Colony Capital, que assumiu a dívida de 23 milhões de dólares da propriedade.

Na época do acordo, a Colony Capital disse que a empresa estava planejando reformar o rancho e vendê-lo por cerca de 70 milhões a 80 milhões de dólares ou mais se Jackson conseguisse revitalizar sua carreira.

Os representantes do espólio de Jackson, John McClain e John Branca, afirmaram que estão "muito tristes com a perspectiva de venda da Terra do Nunca" e vão continuar gerindo a casa da família do cantor em Encino, um bairro de Los Angeles.

"Esperamos e confiamos que qualquer novo proprietário da Terra do Nunca respeite a importância histórica e a natureza especial deste maravilhoso estabelecimento. A memória de Michael vive nos corações dos seus fãs em todo o mundo", disse o comunicado.

A Terra do Nunca, batizada assim por Jackson em homenagem à história de Peter Pan, cujo personagem principal se recusou a crescer, conta com um parque de diversões privado e zoológico.

Desde sua morte, Jackson tem aparecido anualmente na lista da revista Forbes como a celebridade morta que mais rende, com bens avaliados em 160 milhões de dólares de outubro de 2012 a 2013, segundo a publicação.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)