Thomas Pink, uma companhia britânica de camisetas, está lançando a Gravata do Viajante Urbano como parte de sua principal linha outono/inverno. O acessório é de seda com um pequeno bolso do lado de trás que comporta um iPod nano ou um tocador de mp3.

"O mp3 é colocado dentro do bolso para evitar ter aparelhos caros à mostra ou estragar o visual do paletó", disse a empresa em um comunicado.

(Reportagem de Belinda Goldsmith)