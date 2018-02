Empreguetes inspiram trilha de nova minissérie e ganham CD

Mais de um mês após o fim do folhetim, os ecos das empreguetes e da patroete continuam a ecoar na memória do público, com efeito nos negócios da Globo. Anuncia-se para esses dias o lançamento de um CD com 17 performances das estrelas da trama de Izabel de Oliveira e Filipe Miguez - as Empreguetes vividas por Thaís Araújo, Leandra Leal e Isabelle Drummond - mais a Chayene/patroete de Cláudia Abreu e Fabian, personagem de Ricardo Tozzi, incluindo as participações especiais de cantores na novela, como Zezé di Camargo & Luciano, Michel Teló e João Neto & Frederico.

Trio elétrico. É esse efeito que o diretor da nova minissérie da Globo, José Luiz Villamarim, foi buscar no compositor das Empreguetes, com endosso do produtor musical Eduardo Queiroz. Em duas semanas, Quito Ribeiro entregou aos dois a canção No Ouvido da Sereia, que Ísis Valverde captou rapidamente e já saiu cantando em plena Castro Alves, no último fim de semana, em sequência gravada para O Canto da Sereia. Reza a letra que "o canto da Sereia varou a noite / durou a vida inteira (...)". Os desavisados que passavam pelo local chegaram a achar que aquilo já era ensaio para o carnaval.