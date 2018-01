Empório Chiappetta inaugura casa em Santa Cecília O tradicional Empório Chiappetta, fundado há 97 anos pelo imigrante italiano Carlo Chiappetta, que ganhou fama com seu espaço no Mercado Municipal de São Paulo, abre mais uma casa. Localizada no bairro de Santa Cecília, a Bacalhoaria do Empório Chiappetta está instalada em um casarão centenário, com três ambientes. Além de vender frutas secas, bacalhau, azeites, vinhos, diversos tipos de queijo e presunto, tem um espaço para petiscos e um restaurante, com área ao ar livre e um espaço reservado pra eventos. O casarão da Bacalhoaria tem capacidade para 120 pessoas e salas modulares para atender grupos. Hoje, o empório tem lojas também no piso térreo do Shopping Eldorado e na Avenida Faria Lima, 2.900. Bacalhoaria do Empório Chiappetta - Local: Rua Martin Francisco, 427 - Santa Cecília. Horário de Funcionamento: De terça à sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, das 10h às 18h. Serviço de Valet no local. Aceita-se todos os cartões de crédito. Não aceita ticket.