Emporio Armani lança nos EUA sua primeira loja online

O estilista italiano Giorgio Armani irá lançar neste sábado, nos Estados Unidos, a primeira loja online de sua grife Emporio Armani. "Tive a oportunidade de ver com meus próprios olhos o crescente entusiasmo pelas compras online de moda nos Estados Unidos, graças ao sucesso que tivemos com nossa loja online da A/X Armani Exchange", explicou Armani. "Também observei o quanto é cada vez mais sofisticado o gosto do cliente de moda para a compra online, isto me encorajou a desenvolver este novo site para a Empório Armani". "Existe de fato um grupo sempre maior de consumidores de moda que apreciam a facilidade e a flexibilidade oferecida pela compra online e o objetivo ao qual me dispus é o de oferecer uma experiência a mais próxima possível do espírito, do estilo e do serviço oferecido nas lojas da Emporio Armani", concluiu o estilista. O site "www.emporioarmani.com" ficará aberto para compras 24 horas por dia, sete dias por semana.