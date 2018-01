Roberto Carlos presta homenagem a Miele em velório no Rio

O corpo do ator, diretor, produtor e cantor Luiz Carlos Miele foi enterrado na tarde desta quinta-feira, 15, no Cemitério do Caju, na Zona Portuária do Rio. Familiares e amigos se despediram cantando o hino brasileiro.

Mais cedo, o cantor Roberto Carlos, que já teve vários shows produzidos por Miele, compareceu ao velório do produtor, que morreu nesta quarta-feira, 14, aos 77 anos. Ele chegou à Câmara Municipal do Rio, no centro da cidade, onde o corpo foi velado, cercado de seguranças, por volta de 13h. Visivelmente emocionado, usando óculos escuros, conversou com a viúva de Miele e com a irmã do produtor. Abraçou as duas e se abaixou diante do caixão, aproximando seu rosto do corpo do ex-parceiro de trabalho.

Miele foi encontrado morto no escritório de sua casa, em São Conrado, zona sul, possivelmente vítima de um enfarte fulminante. O enterro será às 16h desta quinta-feira, 15, no Cemitério do Caju, na zona portuária.

O cantor e compositor Wilson Simoninha, filho de um dos maiores parceiros de Miele, Wilson Simonal, compareceu ao velório e disse que o produtor era "um gênio". "Vai deixar muita saudade. A gente está triste, mas ao mesmo tempo, acho que ele não ia ficar feliz se visse a gente triste. A gente tem que celebrar a vida dele e a obra dele, tudo o que ele fez pelo entretenimento", afirmou.

A irmã de Miele, Eliane Miele, chegou por volta de 7h45 à Câmara Municipal. Muito emocionada, não quis falar com a imprensa. O ator Osmar Prado e a bailarina Aline Riscado (com quem Miele participou da "Dança dos Famosos", do "Domingão do Faustão" em 2014) também prestaram suas homenagens ao artista.

A empresária de Miele, Vania Barbosa, afirmou que o produtor ultimamente sentia "urgência" em realizar projetos, apesar de não aparentar nenhum problema de saúde. Mesmo com um currículo variado, Vania considera que só faltou a Miele ser compositor.

"Miele fez de tudo um pouco. Fez teatro, cinema, TV. Ele só nunca compôs. Só uma vez, uma coisa muito simples com o Roberto Menescal e em outra ocasião com o Jorge Aragão. Acho que ser compositor mesmo era a única coisa que faltava no Miele", declarou Vânia.