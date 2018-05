Emoção na volta do Teatro Municipal

No palco, a Sinfônica Municipal, regida por Abel Rocha, seu regente titular e novo diretor artístico da casa. O grande personagem da noite, no entanto, foi o próprio teatro, devolvido à população após três anos de reformas.

A orquestra abriu a noite com o Concerto para Quarteto de Cordas e Orquestra, do brasileiro Radamés Gnatalli, com a participação do Quarteto da Cidade de São Paulo; na sequência, a Suíte Festiva, de outro brasileiro, o carioca radicado em São Paulo Ronaldo Miranda. Na segunda parte, a Serenata de Vaughan-Williams, com a participação de dezoito solistas - cantores que ao longo de sua carreira viveram momentos importantes no palco do Municipal, como as meio-sopranos Celine Imbert e Denise de Freitas, as sopranos Adélia Issa, Claudia Riccitelli e Martha Herr, os tenores Marcos Thadeu e Marcelo Vanucci, e os barítonos Luis Orefice e Douglas Hahn. E, por fim, o Te Deum, de Bruckner, com quatro solistas - Rosana Lamosa, Sílvia Tessuto, Geilson Santos e Carlos Eduardo Marcos - e os músicos do Coral Lírico Municipal.

Foi uma noite especial, mesmo no quesito extra-musical. Abel Rocha, dirigindo-se ao público, disse que a intenção era reunir todos os corpos artísticos da casa - ainda que na sua conta tenham ficado de fora o Coral Paulistano e a Orquestra Experimental de Repertório; da mesma forma, reunir o time de solistas para a Serenata e programar o Te Deum tinha como objetivo não deixar dúvida sobre a vocação do teatro para a música lírica e grandes obras corais. Com a noite de gala para autoridades e convidados da prefeitura transferida para o sábado, na sexta o teatro estava ocupado por artistas - e a ocasião permitiu homenagear cantores e maestros veteranos (como Niza de Castro Tank, Neyde Thomas e Tulio Collacioppo) cujas trajetórias se misturam à história do próprio teatro.

Em outras palavras, a noite de reabertura do Municipal esteve revestida de simbolismos diversos. Por sua vez, as lágrimas dos artistas sobre o palco e o aplauso emocionado do público pareciam lembrar como o Municipal estava fazendo falta - e a importância que o teatro tem no imaginário da cidade. Com isso, porém, vem grande responsabilidade. E, a partir de agora, a nova gestão deve começar a mostrar a que veio. Símbolos, em especial depois de três anos sem o Municipal, são bem-vindos. Mas não dão conta, sozinhos, do recado.