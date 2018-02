Emoção e bons filmes dão início ao Fam Na noite de abertura do FAM, Nelson Pereira dos Santos, com voz embargada, pediu um minuto de silêncio em homenagem ao cineasta Carlão Reichebach, morto na véspera. Foi ainda com essa emoção que o público seguiu a apresentação de A Luz do Tom e aplaudiu muito ao final.