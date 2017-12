Emmy premia os melhores coadjuvantes da TV A grande noite de premiação do 58.º Emmy Awards, começa com um pré-show, de Conan O´Brien, célebre apresentador norte-americano. Os primeiros prêmios foram para melhor ator coadjuvante em comédia, para Jeremy Piven como Ari Gold, de "Entourage"; melhor ator coadjuvante em drama, Alan Alda como Arnold Vinick em "The West Wing"; melhor atriz coadjuvante em comédia, para Megan Mullally como Karen, em "Will & Grace"; e melhor atriz coadjuvante em drama, Blythe Danner como Izzy Huffstodt, de "Huff". Os grandes candidatos da noite são os seriados "Will & Grace", com 9 indicações, "Grey´s Anatomy", com 8, entre elas a de melhor série dramática, "Desperate Housewives", com 7 e American Idol (7) são os que concorrem em mais categorias. Além destas atrações, The Amazing Race também disputa cinco categorias, entre elas melhor reality show de competição. Scrubs concorre a melhor série de comédia. Outras séries do canal Sony também estão no páreo deste prêmio: "According to Jim", com uma indicação, "Everybody Hates Chris", com duas, "Saturday Night Life", com duas, "That ´70s Show", com uma, "Ghost Whisperer", com uma, "The King Of Queens", com uma e "Commander In Chief", uma indicação. Ainda dentro da programação desse canal, "C.S.I: Crime Scene Investigation" concorre nas categorias mixagem e edição de som.