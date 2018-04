Emmy poderá se repetir com 30 Rock e Mad Men favoritos

Como no ano passado, a comédia 30 Rock e o drama Mad Men são as séries com mais chances de se tornarem as grandes vencedoras do 61.º Emmy Awards, considerado o Oscar da televisão americana.

A entrega dos prêmios acontecerá amanhã, no teatro Nokia, em Los Angeles (Califórnia). Com 16 indicações, Mad Men, ainda sem exibição no Brasil, só perde para a bem-sucedida 30 Rock, indicada em 22 categorias, na disputa pelos principais troféus da noite.

Segundo os especialistas, no Emmy deste ano, que terá o ator Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) como mestre de cerimônias, vários artistas e programas receberão os mesmos prêmios recebidos em 2008.

Há um ano, Mad Men e 30 Rock foram eleitas as melhores séries de drama e comédia, respectivamente. Já as estatuetas para atores dramáticos foram para Bryan Cranston (Breaking Bad) e Glenn Close (Damages), enquanto Alec Baldwin e Tina Fey, ambos de 30 Rock, ganharam as de comediantes.

A vez em que o Emmy chegou mais perto de repetir os mesmos vencedores foi em 1968, quando Bill Cosby (I Spy), Barbara Bain (Missão Impossível), Don Adams (Get Smart) e Lucille Ball (The Lucy Show) ganharam nas mesmas categorias em que concorreram em 1967, segundo o jornal Los Angeles Times.

Na época, Missão Impossível ganhou o prêmio de melhor série dramática, mas o Emmy de melhor comédia, que no anterior tinha sido de The Monkees, ficou com Get Smart.

Neste domingo, Mad Men disputará o título de melhor drama com Big Love, Breaking Bad, Damages, Dexter, House e Lost. Por sua vez, 30 Rock terá Family Guy, Entourage, How I Met Your Mother, The Office, Flight of the Conchords e Weeds como concorrentes.

Quando anunciada, a indicação de Family Guy surpreendeu, já que apenas um outro desenho animado havia disputado o prêmio: Os Flinstones (1961).

Na final da semana passada, os organizadores anteciparam os nomes de alguns ganhadores da noite, como Michael J. Fox e a própria Tina Fey, que, assim como o cantor Justin Timberlake, foi premiada por sua participação no humorístico Saturday Night Live.

O sexto Emmy da atriz, na cetegoria melhor atriz convidada num programa de comédia, foi um reconhecimento à perfeita e hilária imitação que ela faz da ex-candidata à Vice-Presidência dos Estados Unidos, a republicana Sarah Palin.

Fox, por sua vez, ganhou seu primeiro Emmy numa categoria dramática. Foi como ator convidado na série Rescue Me, na qual interpreta um cadeirante.

Na cerimônia, outros fortes candidatos são os filmes para TV Grey Gardens, indicado em 17 categorias e protagonizado por Jessica Lange e Drew Barrymore, e Into the Storm, com 14 indicações e Brendan Gleeson à frente do elenco.

A emissora com mais chances de sair da premiação carregada de troféus é a HBO, que tem um total de 99 indicações. A NBC aparece um pouco atrás, com 67 concorrentes.

Durante a entrega dos prêmios, passarão pelo palco do teatro Nokia celebridades como Justin Timberlake, Blake Lively, Michael J. Fox, David Boreanaz, Hayden Panettiere, Simon Baker e Jimmy Fallon.