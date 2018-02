Emmy Awards 2012 divulga indicados O Emmy Awards 2012 divulgou ontem seus indicados em cerimônia ao vivo pela internet. Foram anunciados, entre outros, os candidatos a melhor série dramática: Mad Men, Boardwalk Empire, Breaking Bad, Downton Abbey, Game of Thrones e Homeland. Com sete indicações cada um, incluindo série dramática e de comédia, respectivamente, Downton Abbey e Modern Family lideram a lista. Indicada em cinco categorias. Mad Men vem em segundo. Se consideradas as categorias técnicas, é a líder com 17 indicações ao lado de American Horror Story. A premiação ocorre em 23 de setembro no Nokia Theatre, em LA, com apresentação de Jimmy Kimmel. / NYT