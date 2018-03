Emmanuel Carrère confirmado na Flip Foi confirmada anteontem a presença do escritor francês Emmanuel Carrère na Festa Literária de Paraty deste ano. Nascido em 1957, formado no Institute d"Études Politiques, ele também atua como roteirista e diretor. Um dos autores que mais vendem livros na França, ele é o sétimo estrangeiro a ser anunciado para a 9.ª edição da Flip, que ocorre entre os dias 6 e 10 de julho. Anteriormente a organização do evento já havia confirmado as participações de David Remnick, Andrés Neuman, Valter Hugo Mãe, Pola Oloixarac, Joe Sacco e Franco Moretti. A edição deste ano da Flip vai homenagear o modernista brasileiro Oswald de Andrade.