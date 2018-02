Emma Thompson volta aos cinemas em 'Nanny McPhee'

Desta vez, o chamado por ajuda vem dos belos confins rurais da Inglaterra, onde Isabel Green (Maggie Gyllenhaal) se descabela para manter a ordem na pequena fazenda da família e controlar os ânimos dos três filhos hiperativos, Norman, Megsie e Vincent, enquanto o marido está em combate na guerra. Isabel trabalha como ajudante na loja da esclerosada Sra Docherty (Maggie Smith, a professora Minerva dos filmes de Harry Potter) e vive um duro período de escassez material.

É em meio a esse cenário de desordem que Isabel recebe a notícia da visita de seus dois sobrinhos aristocratas de Londres para uma temporada no campo, o que só aumenta seu desespero. A chegada das duas crianças, extremamente mimadas e mal educadas, transforma a casa num campo de batalha cheio de lama e cocô - afinal, é uma fazenda. Para piorar, o irmão do marido, o interesseiro Tio Phil, a persegue dia e noite com propostas obscuras para que ela venda sua fazenda e lhe dê metade do dinheiro.

A situação da família Green é desesperadora: enfim, um trabalho para babá Nanny McPhee. Com falsas verrugas, dente torto, um corvo irrequieto pousado em seu ombro, roupas pretas e cara de bruxa (caracterização tão exagerada que dá até uma certa pena da atriz), a babá inspira pouca confiança das crianças. O jeitão sério de McPhee vai amolecendo conforme ela vai corrigindo os maus hábitos das crianças, que se unem quando se dão conta de que os porquinhos da fazenda fugiram, e iniciam uma intrépida operação de resgate.

Um ponto alto da trama é uma viagem de moto feita com McPhee até o Comitê de Guerra em Londres, passando por cenários célebres da capital inglesa, onde precisarão pedir ajuda a um sisudo capitão, interpretado por Ralph Fiennes. Completando a lista de participações especiais está Ewan McGregor, que dá o ar da graça nos minutos finais para encerrar a produção em grande estilo. As informações são do Jornal da Tarde.