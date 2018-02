Emissoras reforçam programação infantil em janeiro As emissoras de TV estão apostando nas férias escolares e, durante o mês de janeiro, a programação infantil se intensifica. A TV Cultura preparou sessões de cinema para as crianças aos sábados, sempre às 19 horas, até o dia 26 de janeiro. Entre os filmes de diversas nacionalidades, o destaque fica para o brasileiro Os Xeretas que tem direção e roteiro de Michael Ruman (montador em No Coração dos Deuses e Castelo Rá-Tim-Bum) e participações de Francisco Cuoco e Ana Lúcia Torre. Na TV paga, Cartoon Network e Boomerang apresentam mais novidades para entreter crianças e adolescentes. O Cartoon traz o desenho inédito Storm Hawks, história de cinco adolescentes aventureiros, a partir do dia 5 de janeiro, às 14 horas. A emissora abre ainda mais um horário para Cinemania em janeiro. O programa vai trazer filmes como Harry Potter e a Câmara Secreta, de segunda a quinta, às 17 e às 22 horas. O público teen terá uma overdose de Rebelde no Boomerang. A série mexicana terá episódios inéditos de segunda a sexta, às 21 horas, e reprises às 18 horas. Aos domingos, das 20 horas à meia-noite, serão reapresentados os capítulos da semana. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo