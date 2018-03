Emissoras prevêem público de 2 bilhões no Live Earth

Emissoras internacionais, ativistas ambientais e alguns dos maiores nomes da música pop se preparam para um dos mais ambiciosos eventos de mídia global de todos os tempos, de acordo com a revista especializada em cinema Hollywood Reporter. Mais de 150 artistas e grupos - incluindo nomes como Madonna, The Police, Bon Jovi e Black Eyed Peas - vão se apresentar no sábado, 7, na série de shows Live Earth, para promover um planeta mais verde. Organizado por Kevin Wall e Harvey Goldsmith, os mesmos produtores do evento promovido por Bob Geldof em 2005, Live 8, o Live Earth prevê alcançar 2 bilhões de pessoas em mais de 120 países pelo mundo afora. Impacto Os shows acontecerão em Nova York, Londres, Sydney, Tóquio, Xangai, Rio de Janeiro, Johannesburgo e Hamburgo. A banda Inuit Nunatak vai até fazer um concerto diretamente da Antártida. Algumas das maiores emissoras do mundo se preparam para transmitir os concertos ao vivo, incluindo a TV NBC Universal e empresas de Internet nos EUA, a BBC na Grã-Bretanha, a NHK e a Fuji TV no Japão e a Pro7 na Alemanha. Entretanto, enquanto cresce a atenção da mídia em países como EUA e Reino Unido, o Live Earth até agora praticamente não causou impacto de mídia em outros países, incluindo China e Turquia, onde as questões ambientais ganham menos destaque. Desinformação David Li, de 24 anos, que entende de tecnologia e trabalha para um fabricante global de computadores em Xangai, disse que tinha ouvido falar no Live Earth, mas não tinha conhecimento do concerto programado para Xangai, que terá a participação de alguns dos maiores nomes do pop chinês. "Eu realmente não esperava que acontecesse num lugar como Xangai, a capital mundial da poluição", ele comentou. "O aquecimento global é um tema controverso na China, e o maior desafio é convencer as pessoas de que os benefícios pesam mais que os sacrifícios econômicos." Um shows do Live Earth previsto para Istambul, na Turquia, foi cancelado de última hora devido à falta de apoio do governo e do pouco interesse dos patrocinadores, disseram seus organizadores. Beneficente A renda de todos os concertos Live Earth será revertida para a Aliança para a Proteção Climática, presidida pelo ex-vice-presidente norte-americano Al Gore. No Rio de Janeiro, único lugar onde o evento será gratuito, na praia de Copacabana, haverá shows de Macy Gray e Lenny Kravitz. Entre alguns dos artistas nacionais que também irão se apresentar estão Xuxa, O Rappa, Marcelo D2 e Jorge Ben Jor. A produtora responsável pelo documentário Uma Verdade Inconveniente anunciou na segunda-feira que fará um documentário inspirado nos concertos Live Earth. O filme vai incluir imagens dos shows, mas vai focar nas histórias de indivíduos em todo o mundo que hoje trabalham para combater os efeitos das mudanças climáticas.