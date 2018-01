Emissoras preparam programação alternativa do carnaval

Dos primeiros minutos de sábado às 16 h da Quarta-feira de Cinzas, a MTV exibirá clipes intercalados com vinhetas de humor relativas ao carnaval. Bruno Sutter encarnará o metaleiro Detonator, que fará versões de heavy metal das tradicionais marchinhas, como "Olha a Cabeleira do Zezé" e transformará clássicos, como "Rock?n?roll All Nite" em samba. O humorista também dará vida a novos personagens a bordo do Motorcycle Rock Cruise, um cruzeiro para motociclistas, no qual ele embarcou na semana passada.

"No navio, vou fazer uma sátira da cobertura de carnaval, como um repórter micareteiro que vai fazer perguntas idiotas para os caras baterem nele", adianta Sutter, que conversará com um passageiro ilustre, Marky Ramone. "Pretendo entrevistá-lo e tirar um samba dele. Vou colocá-lo na folia", planeja. A MTV terá ainda VJs e passistas dividindo a tela com covers de bandas, como Kiss e Nirvana.

O Canal Brasil exibirá documentários, filmes de ficção e shows que tem relação com a folia. No domingo, às 17 h, vai ao ar a apresentação da turnê "Canibália: Ritmos do Brasil", de Daniela Mercury. Na segunda, às 19 h, é a vez de "As Batidas do Samba", de Bebeto Abrantes. Com depoimentos de Wilson das Neves, Monarco e Moacyr Luz, o longa fala sobre a evolução do ritmo desde o jongo tocado nos quilombos e traça uma ligação do samba com o jazz e a bossa nova.

A MixTV põe no ar, no sábado, às 22 h, "Mix de Carnaval", só com clipes de cantores e grupos de samba e axé, como Monobloco, Seu Jorge, Claudia Leitte e até dos moderninhos da Banda Uó, com influências de tecnobrega. Na sequência, às 22h30, entra na grade o "Mix Nacional de Verão", com show do NX Zero gravado na praia de Maresias, litoral norte de SP, com a apresentadora Rafa Brites no papel de mestre de cerimônias. Na terça, às 23 h, o titã Paulo Miklos comanda o "Dose Tripla" com curiosidades sobre desfiles e escolas de samba. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.