Emissoras perderam audiência na Grande SP em 2009

A troca de farpas entre a Globo e a Record foi grande, o SBT mostrou que realmente quer recuperar o segundo lugar, a RedeTV! ganhou nova sede, mas a única emissora que cresceu em ibope em 2009 foi a Band.

Segundo medição consolidada do Ibope na Grande São Paulo (das 7 h à meia-noite), Record, SBT e RedeTV! amargaram queda de audiência no ano passado, em relação a 2008. A Record foi a emissora que mais perdeu público, caiu de 8,3 pontos (média/dia em 2008), para 7,3 pontos, média da emissora em 2009. Uma queda de 12% de audiência. No SBT, a queda foi de 11%. Apesar de apresentar recuperação no segundo semestre, a rede fechou o ano com média de 5,7 pontos. Na RedeTV!, a queda foi de 5%, e a média anual da emissora ficou em 1,6 ponto de audiência.

A Globo passou longe de sua meta de voltar à casa dos 22 pontos na média diária, mas não perdeu público em São Paulo. Encerrou o ano com média/dia de 17,4 pontos, a mesma de 2008, e espera retomar o crescimento em 2010.

Apesar de pequeno, o crescimento da Band, de 4%, fez a emissora encerrar 2009 com média de 2,6 pontos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.