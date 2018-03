Emissoras de TV já faturam com a Copa de 2010 Com mais de um de ano de antecedência, as emissoras de TV já tratam do faturamento da Copa do Mundo de 2010, que será realizada na África do Sul. Com transmissão garantida na TV aberta, Globo e Band já colocaram seus pacotes de patrocínio na praça e fecham pré-acordos com anunciantes.