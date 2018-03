Emissora britânica anuncia fim do 'Big Brother' A emissora inglesa de televisão Channel 4 informou ontem o cancelamento do Big Brother, programa que virou uma obsessão nacional desde a estreia em 2000, mas que vinha perdendo audiência. Segundo informou, a edição do ano que vem, a 11ª, será a última. Há nove anos, os telespectadores fizeram cerca de 20 milhões de ligações para eliminar participantes durante sua estreia. No auge da audiência, estima-se que tenha gerado 68 milhões de libras de lucro por ano.