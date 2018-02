Eminem afirma que em sua casa não há lugar para palavrões

No início de sua carreira, o artista vencedor do Grammy foi criticado por suas letras violentas, explícitas e homofóbicas que aparecem em canções dentro de discos como "The Slim Shady LP" e "The Marshal Mathers LP".

Mas em casa, Eminem não as usa.

"Grosserias em minha casa? Não", disse a Anderson Cooper em "60 Minutes".

"Não digo que não há meus traços na música, (que) não há verdade naquilo que digo, mas essa é minha música, essa é minha arte", acrescentou.

Emimen afirmou que não se sente cômodo dizendo palavrões na frente de sua filha Hailie, de 15 anos, e de suas duas filhas adotivas, Lainey e Whitney.

"Sou um pai, tenho filhas. Como poderia parecer, realmente, se caminho por minha casa (dizendo) cachorra, levanta isso. Sabe ao que me refiro? Não uso palavrões", acrescentou.

Durante a entrevista, que será transmitida em 10 de outubro pela CBS, Eminem também fala de sua infância, seu sucesso na indústria da música e drogas.

Além disso, ele ensina a Cooper o processo de produzir rimas e o leva por um passeio em sua cidade natal, Detroit, no Michigan.

(Reportagem de Bernd Debusmann Jr.)